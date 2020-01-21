Тайванська актриса Чен Мейфень розповіла про те, як їй вдається зберігати красу і молодість

63-річна красуня щодня отримує безліч компліментів в соцмережах. Гладка шкіра, ідеальна фігура і блиск в очах - і це після того, як пройшло більше 40 років як вона стала переможницею місцевого конкурсу краси.

Три десятиліття тому відома телеведуча Чжан Сяоян назвала її "гарячої тіткою Тайваню", і актриса й досі зберігає цей "титул".

Чен, чиє ім'я означає "красивий фенікс", розкрила секрети своєї молодості. За її словами, квітучий вигляд їй допомагає зберігати суп з імбиром вранці.

З приводу занять спортом, актриса висловила неоднозначну думку. Мейфень зізналася, що не фанат фітнеса, однак зуміла себе частково перебороти. Зірка займається з індивідуальним інструктором силовими вправами пару раз на тиждень.

«Я знаю, що мені потрібно продовжувати тренуватися. Я заздрю тим людям, які мають звичку ходити в спортзал. Мені все ще іноді треба себе змушувати», - поділилася актриса.





Кожен день вона носить підбори і вечорами дає своїм ногам час розслабитися. Чен розповіла, що в її будинку є спеціальна кутова сходинка, яка відповідно до китайської народної медицини, якщо на ній стояти, покращує циркуляцію енергії.



«Я буду стояти на ній і обережно використовувати свої руки, щоб масажувати кінцівки і суглоби. Я вважаю, що це покращує циркуляцію моєї енергії», - поділилася зірка.

А найголовніший секрет краси, це на думку Мейфень, бадьорість духу та гарний настрій кожен день.

Користувачі мережі впевнені, що брати приклад з тайванської знаменитості не завадило б російській співачці Аллі Пугачовій. Так, нещодавно Примадонна стала об'єктом палких обговорень.

Артистка поділилася в Instagram фото, на якому її просто не впізнати. На думку шанувальників, вона переборщила з пластикою та уколами краси, її обличчя виглядає занадто натягнутим й неприроднім.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

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