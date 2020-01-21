Тайваньская актриса Чэн Мэйфэнь рассказала о том, как ей удается сохранять красоту и молодость

63-летняя красотка ежедневно получает уйму комплиментов в соцсетях. Гладкая кожа, идеальная фигура и блеск в глазах - и это после того, как прошло более 40 лет как она стала победительницей местного конкурса красоты.

Три десятилетия назад известная телеведущая Чжан Сяоян назвала ее "горячей тетей Тайваня", и актриса по-прежнему сохраняет этот "титул".

Чэн, чье имя означает "красивый феникс", раскрыла секреты своей молодости. По ее словам, цветущий вид ей помогает сохранять суп с имбирем по утрам.

По поводу занятий спортом, актриса высказала неоднозначное мнение. Мэйфэнь призналась, что не фанат фитнеса, однако сумела себя частично перебороть. Звезда занимается с индивидуальным инструктором силовыми упражнениями пару раз в неделю.

«Я знаю, что мне нужно продолжать тренироваться. Я завидую тем людям, которые имеют привычку ходить в спортзал. Мне всё ещё иногда нужно себя заставлять», - поделилась актриса.





Каждый день она носит каблуки и по вечерам дает своим ногам время расслабиться. Чэн рассказала, что в ее доме есть специальная угловая ступенька, которая согласно китайской народной медицине, если на ней стоять, улучшает циркуляцию энергии.



«Я буду стоять на ней и осторожно использовать свои руки, чтобы массировать мои конечности и суставы. Я считаю, что это улучшает циркуляцию моей энергии», - поделилась звезда.

А самый главный секрет красоты, это по мению Мэйфэнь, бодрость духа и хорошее настроение каждый день.

Пользователи сети уверены, что брать пример с тайваньской знаменитости не помешало бы российской певица Алле Пугачевой. Так, недавно Примадонна стала объектом жарких обсуждений.

Артистка поделилась в Инстаграм фото, на котором ее просто не узнать. По мнению поклонников, она переборщила с пластикой и уколами красоты, ее лицо выглядит слишком натянутым и неестественным.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.