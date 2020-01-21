Чи є шанс у колишнього подружжя знову зблизитися?

Зустріч акторів Бреда Пітта і Дженіфер Еністон на SAG Awards 19 січня стала причиною бурхливих обговорень

Колишнє подружжя обіймалися, трималися за руки і дивились один на одного з обожнюванням. Відомий експерт з мови тіла Джуді Джеймс розповіла про те, що вони значать один для одного, передає Politeka.net з посиланням на Mirror.

«Бред і Джен - одна з тих голлівудських пар, яких фанати завжди будуть бачити як тих, що створені одне для одного, незважаючи на їх розлучення і його шлюб з Анжеліною. Тепер настав момент, коли вони самотні і виглядають чудово. Схоже, що доля підштовхує їх назад до тієї ж самої романтичної лінії сюжету, яку вони залишили в 2005 році", - пояснила Джеймс.

Зокрема, психолог звернула увагу, що при зустрічі Пітт схопив Еністон за зап'ястя.

"Бред виглядає неймовірно задоволеним, побачивши Джен, і навіть потягнув схопивши її за зап'ястя. - зазначила Джеймс. - Цим інтимним жестом він намагається розташувати Дженніфер до себе. Його усмішка говорить про справжнью теплоту і любов, а погляд – про пристрасть".

Також за словами експерта, те, як Джен торкається обома руками Бреда, говорить про те, що вона використовує перевірочний жест, тримаючи його на відстані витягнутої руки.

"Вона перевіряє його наміри", - повідомила Джеймс.

Експерт підсумувала, що, можливо, Бред і Джен "будуть разом, хоча б тому, що між ними є неймовірна сексуальна хімія, яку легко читати по їх рухам".

Раніше ми повідомляли, Пітта і Еністон номінували на премію: її - за кращу жіночу роль в серіалі «Ранкове шоу», його — за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Обидва актора виграли. Приймаючи нагороду, Бред Пітт заявив, що йому, мабуть, варто додати це досягнення в свій профіль Tinder, і всі камери, ясна річ, повернулися, щоб подивитися на реакцію Дженніфер Еністон.

Потім Пітт зворушливо привітав колишню з перемогою, не соромлячись надавати їй знаки уваги на публіці.

Нагадаємо, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.