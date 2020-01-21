Українська модель Олена Омович позувала біля вікна, як зазвичай це у неї буває - напівголою, і не одна

Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами з фігуристою подружкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Так на нових опублікованих кадрах дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і шортиках, поряд з нею - на колінах у Олени - лежала дуже схожа зовні з самою зіркою дівчина. При цьому груди свої Олена притискала руками, заклично поглядала в прямо в камеру, всіляко вправлялася в позах і погладжувала свою напарницю по зйомці.

Підписники жваво відреагували на такий пост і пишуть знаменитості про те, як та прекрасна - спокуслива, "гаряча", ідеальна, ефектна та інше. Не обійшли стороною шанувальники Омович і подругу-модель Олени - зазначили, що дівчата дуже схожі і що в останньої - гарні груди.

А раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.

Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.

Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:

«Вогонь»

«Вау»

«Нічого не пишіть»

«Гарна, все супер»

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