Українська модель Олена Омович позувала біля вікна, як зазвичай це у неї буває - напівголою, і не одна
Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами з фігуристою подружкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.
Так на нових опублікованих кадрах дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і шортиках, поряд з нею - на колінах у Олени - лежала дуже схожа зовні з самою зіркою дівчина. При цьому груди свої Олена притискала руками, заклично поглядала в прямо в камеру, всіляко вправлялася в позах і погладжувала свою напарницю по зйомці.
Підписники жваво відреагували на такий пост і пишуть знаменитості про те, як та прекрасна - спокуслива, "гаряча", ідеальна, ефектна та інше. Не обійшли стороною шанувальники Омович і подругу-модель Олени - зазначили, що дівчата дуже схожі і що в останньої - гарні груди.
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А раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.
Так на новому опублікованому кадрі дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.
Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.
Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:
«Вогонь»
«Вау»
«Нічого не пишіть»
«Гарна, все супер»
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