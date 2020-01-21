У рок-легенди Оззі Осборна діагностували хворобу Паркінсона

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в західних ЗМІ. Напередодні півсвіту облетіла заява Оззі про те, що він важко хворий:

«У мене не виходить зберігати секрети. Я не можу більше жити з цим, тому що, здається, у мене закінчуються відмовки». Він зазначив, що «це не смертний вирок» і додав, що хвороба сильно вплинула на життя всієї родини.

Також заяву зробила Шерон Осборн – дружина артиста:

«Ми практично дійшли до тієї точки у цій країні, коли ми не можемо звернутися кудись ще, тому що тут ми отримали всі відповіді, які могли. Тому в квітні ми їдемо до професора в Швейцарії», - заявила місіс Осборн.

Відомо також, що на цьому проблеми сім'ї не закінчуються – раніше 26-річний син відомого музиканта Джек зізнався, що страждає невиліковною недугою – у нього розсіяний склероз.

Раніше чоловік зізнався про жахливі погіршення здоров'я: його праве око почало бачити гірше на 60%. Далі пішов діагноз – розсіяний склероз. Нагадаємо, хлопцеві всього 26, у квітні заручився зі своєю нареченою Лізою Стеллі і зовсім нещодавно став батьком – у пари народилася донечка Перл:

«Це було так не вчасно. У мене тільки но з'явився дитина, з роботою все було добре, а я не міг позбутися думки: "Ну чому саме зараз?", – цитує Джека Осборна BBC. Пригнічені висновками лікарів про невиліковну хворобу сина батьки раніше заявляли ЗМІ:

«Я весь час думаю, що ж я зробила неправильно, що я їла і пила під час вагітності? Я відчуваю, що в цьому є і моя вина», - сказала Шерон.

Нагадаємо, у відомого російського артиста лікарі діагностували серйозне захворювання легенів. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Народний артист Росії Борис Клюєв звернувся в медичний центр через проблеми з легенями. Лікарі діагностували у нього важке захворювання, йому належить довге й складне лікування», – йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що українським глядачам актор міг запам’ятатися завдяки ролі Миколи Петровича в російському телесеріалі «Вороніни». При цьому свою хворобу сам актор прокоментував наступним чином.

«Здаватися не збираюся», – сказав Клюєв.

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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