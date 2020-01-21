Українська модель Олена Омович, яка більше відома як українська Кардашья, показала фото з процедури по розсмоктуванню ін'єкцій в губах

цього разу зірка мережі вразила подробицями за дверима косметолога. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Омович показала, як їй зменшували верхню губу в сториз без знеболюючих, щоб вона не сильно распухала.

«Прибираю обсяг в тих зонах, де зазначено білим», – показала вона на фото.

Також українська Кардашьян налякала подробицями даної процедури. За її словами, після введення гилуронидазы відчуття, ніби бджола вкусила в губу.

«Дуже сильно пече та пече. Відчуваєш, наче бульбашки вирують – це з'їдається гиалуронка. Але в мене губа вже зовсім стала маленька, ввечері. Я себе такою не пам'ятаю. Завтра покажу. Боюся, що вона через пару днів, коли буде остаточний результат, взагалі зникне», – поділилася з фоловерами модель.

Також вона показала бажану форму губ з тріщинкою посередині.

За її словами, вона хоче зробити лялькову форму губ.

Відзначимо, що вона вже зробила блефопластику, тобто, «погляд клеопатри» на днях.

Нагадаємо, що раніше Олена Омович приголомшила прихильників новиною про нової пластичної операції. Інста-модель знову лягла під ніж пластичного хірурга. Цією новиною вона здивувала шанувальників в мережі з новим фото на ліжку в елітній клініці.

«Ще на одну сходинку ближче до свого ідеалу💔 Оскільки багато відповіли на запитання під попереднім постом, що я зменшила губи. А я їх не зменшувала. Доведеться обмежити список і сказати, що справа не в губах і для цього я чекаю свого косметолога з Швейцарії. Те, що я змінила, міг зробити тільки кращий хірург в Києві. Так що ж це було? Пишіть правильний варіант, і з тих хто вгадав я виберу одного, хто отримає піар в сторіс. Поїхали», – написала Альона Омович в мережі.

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