Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

Співачка позувала у зручному одязі - вільних чорних штанях, ботільони на середньому каблуці і доповнила стильний цибулю незвичайним шкіряним пальто.

Очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами. Схоже, артистка спрямовувалася на черговий концерт, тому знялася для Сторі Instagram без жодних прикрас і підходячи до вертольота.

Незадовго до цього Світлана Лобода показала спільне фото зі своєю дочкою.

На знімку Світлана і дочка Тільда. В руках Лобода тримає книгу, яка закриває обличчя дівчинки, адже вона ніколи не показує зовнішність Тільди.

Можна побачити, що співачка цього разу позує в топі. Співачка також показала на камеру нафарбовані червоні нігті. Світлана і Тільда позували з розпущеним волоссям.

"Любов моя вивчає світ", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити 20 тисяч лайків за годину і безліч коментарів:

"Світланка. Ти вогонь", "Я пізнаю світ", "Знайома емблема на книзі внизу праворуч. Я знаю, звідки вона", "Росте маленький геній", "Видно не тільки світ, а і різні мови", "Коли личко Тільди покажете, не мучте нас", "Чому обличчя дочки весь час закриваєте?", "Маленьке диво - Тільда. Дай Бог здоров'я Вашої принцеси", "Такий янголятко. Дай Бог здоров'я, щастя і удачі на її довгому життєвому шляху".

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