Архівне відео з примадонною Аллою Пугачовою стало справжньою сенсацією у соціальних мережах
Як передає Politeka.net, відеоролик у своєму Facebook опублікував російський експерт при Держдумі Вадим Манукян (
На опублікованому відеоролику нині покійний актор Андрій Миронов розпитує примадонну Аллу Пугачову про кумирів, пісню "Арлекіно", а також про те, як вона справляється з популярністю.
Архівне відео справило фурор, оскільки його вже встигли подивитися більше 100 тисяч чоловік. Що стосується прихильників, то вони не очікували побачити примадонну такий молодий і завзятою.
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"А голосочок-то який..дівчинки-припівочки", "А мені все легше і легше... І важко зітхнула", "Дуже цікаво, жодного разу не бачила, насправді вона говорить так легко, і чисто", "Ось така вона мені подобалася...", "Які молоді ще) І Миронов живий...", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.
Сам Вадим Манукян не очікував, що з раритетним відео буде подібний ажіотаж в соціальних мережах. За його словами, це інтерв'ю демонструє блискучу гру двох акторів і доводить, що люди продовжують сумувати за Мироновим і молодій Пугачовій.
"А кількість переглядів цього відео говорить про те, що люди тужать за молодою Аллою Пугачовою, яка співає "Арлекіно" та "Мільйон червоних троянд", і Миронову, який рано пішов з життя", – додав він.
Раніше ми розповідали про страшний діагноз Алли Пугачової. За словами блогера Олени Міро, примадонна не здатна тверезо оцінювати ситуацію і всіляко намагається бути вічно молодою.
Привід для породження нових чуток дала сама примадонна, яка напередодні виставила свіжі фотографії. На них Алла Пугачова виглядає набагато молодше своїх років, і в соцмережах припустили, що вона зважилася на чергову пластичну операцію.
Олена Міро також додала, що у людей з віком "їде кукушка". Деякі приносять котів і розводять в під'їзді гадючник, інші забувають про гігієну, а що стосується Алли Пугачової, за словами блогера, вона страждає від старечої деменції.
Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачової.
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