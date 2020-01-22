Архівне відео з примадонною Аллою Пугачовою стало справжньою сенсацією у соціальних мережах

Як передає Politeka.net, відеоролик у своєму Facebook опублікував російський експерт при Держдумі Вадим Манукян ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На опублікованому відеоролику нині покійний актор Андрій Миронов розпитує примадонну Аллу Пугачову про кумирів, пісню "Арлекіно", а також про те, як вона справляється з популярністю.

Архівне відео справило фурор, оскільки його вже встигли подивитися більше 100 тисяч чоловік. Що стосується прихильників, то вони не очікували побачити примадонну такий молодий і завзятою.

"А голосочок-то який..дівчинки-припівочки", "А мені все легше і легше... І важко зітхнула", "Дуже цікаво, жодного разу не бачила, насправді вона говорить так легко, і чисто", "Ось така вона мені подобалася...", "Які молоді ще) І Миронов живий...", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Сам Вадим Манукян не очікував, що з раритетним відео буде подібний ажіотаж в соціальних мережах. За його словами, це інтерв'ю демонструє блискучу гру двох акторів і доводить, що люди продовжують сумувати за Мироновим і молодій Пугачовій.

"А кількість переглядів цього відео говорить про те, що люди тужать за молодою Аллою Пугачовою, яка співає "Арлекіно" та "Мільйон червоних троянд", і Миронову, який рано пішов з життя", – додав він.

Раритет: Алла Пугачева дает интервью Андрею Миронову Gepostet von Vadim Manukyan am Freitag, 17. Januar 2020

Раніше ми розповідали про страшний діагноз Алли Пугачової. За словами блогера Олени Міро, примадонна не здатна тверезо оцінювати ситуацію і всіляко намагається бути вічно молодою.

Привід для породження нових чуток дала сама примадонна, яка напередодні виставила свіжі фотографії. На них Алла Пугачова виглядає набагато молодше своїх років, і в соцмережах припустили, що вона зважилася на чергову пластичну операцію.

Олена Міро також додала, що у людей з віком "їде кукушка". Деякі приносять котів і розводять в під'їзді гадючник, інші забувають про гігієну, а що стосується Алли Пугачової, за словами блогера, вона страждає від старечої деменції.

Нагадаємо, у Ротару перервали мовчання і видали всю правду про Пугачової.

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