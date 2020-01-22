Архивное видео с примадонной Аллой Пугачевой стало настоящей сенсацией в социальных сетях

Как передает Politeka.net, видеоролик в своем Facebook опубликовал российский эксперт при Госдуме Вадим Манукян ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном видеоролике ныне покойный актер Андрей Миронов расспрашивает примадонну Аллу Пугачеву о кумирах, песне "Арлекино", а также о том, как она справляется с популярностью.

Архивное видео произвело фурор, поскольку его уже успели посмотреть более 100 тысяч человек. Что касается поклонников, то они не ожидали увидеть примадонну такой молодой и задорной.

"А голосок то какой..девочки-припевочки", "А мне все легче и легче...

И тяжело вздохнула", "Очень интересно, ни разу не видела, на самом деле она говорит так легко, и чисто", "Вот такая она мне нравилась...", "Какие молодые ещё) И Миронов живой...", - пишут пользователи в комментариях под публикацией.

Сам Вадим Манукян не ожидал, что с раритетным видео будет подобный ажиотаж в социальных сетях. По его словам, это интервью демонстрирует блестящую игру двух актеров и доказывает, что люди продолжают тосковать по Миронову и молодой Пугачевой.

"А количество просмотров этого видео говорит о том, что люди тоскуют по молодой Алле Пугачевой, поющей "Арлекино" и "Миллион алых роз", и по рано ушедшему из жизни Миронову", – добавил он.

Раритет: Алла Пугачева дает интервью Андрею Миронову Gepostet von Vadim Manukyan am Freitag, 17. Januar 2020

Ранее мы рассказывали о страшном диагнозе Аллы Пугачевой. По словам блогера Лены Миро, примадонна не способна уже трезво оценивать ситуацию и всячески пытается быть вечно молодой.

Повод для порождения новых слухов дала сама примадонна, которая накануне выставила свежие фотографии. На них Алла Пугачева выглядит намного моложе своих лет, и в соцсетях предположили, что она решилась на очередную пластическую операцию.

Лена Миро также добавила, что у людей с возрастом "едет кукушечка". Некоторые приносят котов и разводят в подъезде гадюшник, другие забывают о гигиене, а что касается Аллы Пугачевой, по словам блогера, она страдает от старческой деменции.

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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