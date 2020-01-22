Старт нового сезону вокального шоу "Голос країни" був багатим на події. Але найбільше глядачам запам'яталася полум'яна "сварка" між суддями Тіною Кароль і Даном Баланом, яким приписують романтичні відносини

Як передає Politeka.net, перепалка між артистами сталася з появою на сцені гарячої блондинки з Росії Василіси Старшової, яка працювала на підспівуванні у співака Сергія Шнурова. Дівчина, яка виконала пісню Авріл Лавін "Complicated", мабуть, дуже сильно зачепила Балана, той вибіг до неї, обіймав і говорив, що "також самотній, як і вона". Бесцеремонній прояві пристрасті за лаштунками завадила ведуча Катя Осадча, яка нагадала Балану, що вже встиг загорітися, що у нього є Кароль (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Коли Дан повернувся в суддівське крісло, його колега по "Голосу" артистка Настя Каменських поцікавилася у збентеженої Тіни, як вона ставиться до цієї витівки, на що та зізналася: "Ну так, я ревную, так...", подивившись з посмішкою прямо на Балана.

У свою чергу, "звинувачений у зраді" Дан здивувався реакції Кароль і заговорив про почуття до неї, забувши вже про Василісу.

"Ти засмущала мене перший раз за багато років...", - а після запитання MONATIK, що між ними з Тіною сталося в міжсезоння, продовжив: Нові почуття... я раніше не відчував ніколи такого. Це з'явилося, і мене надихнуло. Я написав цілий альбом. Тіна Кароль... коли вона поруч, я гублюся..."

Про відносини молдавського співака Балана з українською красунею Кароль ходять чутки ось уже який місяць. Уважні користувачі мережі стежать за артистами, навіть за їх самими найменшими проявами почуттів. Деякі впевнені, що зірки спеціально розкручують тему "кохання", підливаючи масла у вогонь сміливими висловлюваннями, обіймами і ніжними дотиками, щоб зайвий раз "пропіаритися". Інші ж думають, можливо, це дійсно зародження почуттів.

Тим не менш, нещодавно Балан зворушливо привітав Кароль з Новим роком, подарувавши їй м'яку іграшку "кенгуру".

"Цим подарунком я хочу нам побажати, щоб ми у новому році нарешті знайшли з тобою те, що шукали дуже довго", - сказав Дан, вручаючи Тіні символічний для них обох подарунок.

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