З ким буде жити ведуча у своєму розкішному будинку?

38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак практично завершила будівництво величезного будинку в Підмосков'ї, в якому збирається жити разом з новим чоловіком 44-річним режисером Костянтином Богомоловим

В інтерв'ю російським ЗМІ Ксенія заявляла, що будинок площею 1000 квадратних метрів розрахований на дві дитячі кімнати, що викликало ще більшу цікавість. Відомо, що знаменитість виховує трирічного сина Платона від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом.

"Будую дім. Щоб ми там жили разом з мамою і Платоном. Дерев'яний, 2 поверхи, 2 дитячих - відразу можу сказати, у мене великі плани на майбутнє. Щоб потім будинок не перебудовувати. Буде моя велика спальня з великою гардеробною і басейн для Платона", - говорила Собчак ще до шлюбу з Богомоловим у вересні минулого року.

Зазначимо, у Богомолова також є дитина - 9-річна донька Анна від першого шлюбу з актрисою Дариною Мороз.

Раніше в мережі активно обговорювали тему "гостьового шлюбу" Собчак і Богомолова. Справа в тому, що за кілька місяців після узаконення стосунків пара так і не з'їхалася. Багато хто припускав, що Ксенія не поспішає жити разом з чоловіком через сина, який не може сприйняти нового папу.

Мати телеведучої Людмила Нарусова розставила крапки над "i", пояснивши причину, чому молодята живуть окремо.

Вся справа в тому, що Богомолову в старому будинку Собчак просто не вистачає місця.

Таунхаус площею 320 квадратних метрів, в якому зараз живе Ксенія з мамою і сином Платоном, постійно повний людей. «Тут Ксенія, Платон, няня, вчителі постійно приходять до Платона, тому місця обмаль», - розповіла Нарусова.

1. Таунхасус

2. Новий будинок

Тому сімейство чекає закінчення будівництва особняка, про який ми писали вище. До речі, роботи повинні завершитися влітку 2020.

Раніше ми повідомляли, не встигла пара насолодитися один одним після весілля, як між ними пробігла чорна кішка. Сталося це під час їх відпочинку в Куршавелі. Ксенія приревнувала Костянтина до інструктора з лижного спорту. Собчак поділилася відео з моментом їх палкої суперечки.

"У тебе є дуже симпатична інструкторша... дуже симпатична...", - говорить в кадрі Ксенія. "Крихітко, я надихаюся не цим..." - парирував її чоловік.

Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."

Як повідомляла Politeka, Собчак довела до істерики улюблену пропагандистку Путіна, скандальне відео.

Також Politeka писала, що Собчак після весілля вибухнула маячнею про Україну: «потрібно добити і дотиснути».