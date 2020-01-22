Батько третьої дитини колишньої учасниці групи ВІА Гра Анни Сєдокової одружився на співачці.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні пари, колишній хлопець Анни Сєдокової Артем Комаров таємно одружився на співачці і моделі Євгенії Дравиній, яка в грудні 2019 року народила йому двох дочок.

Як відомо, 29-річний Артем Комаров спадкоємець багатомільйонного статку. В результаті бурхливого роману з Анною Сєдоковою у них народився син Гектор. Але практично відразу після народження дитини пара розійшлася. У ЗМІ писали, що однією з причин розлучення стала публічність Анни.

Нова обраниця мільйонера теж намагалася потрапити в шоу-бізнес. У 2016 році вона пройшла «сліпі прослуховування» в шоу «Голос», потрапивши в команду Григорія Лепса. Правда, далі етапу «Нокаутів» вона пробитися не змогла. Відзначається, що Євгенія намагалася розпочати співпрацю з російським продюсером Ігорем Матвієнком, але він дівчиною не зацікавився.

Тепер, схоже, артистка займеться сімейним життям і вихованням дітей. Як розповіла Дравіна журналістам, після народження двійнят її життя і цінності кардинально змінилися. Співачка розповіла, що їй довелося місяць лежати в реанімації через важкі пологи.

«Цей грудень назавжди залишиться в моїй пам'яті, в серці, думках, в моїй фізиці і відчуттях. Я провела цей місяць в реанімації, перебуваючи там цілодобово, з руками в двох кювезах», - ділилася подробицями зірка.

Цікаво, що після весілля з бізнесменом Дравіна закрила свою сторінку в Instagram. Ймовірно, жінка ховається від надмірної уваги з боку громадськості.

До речі, Євгенія Дравіна відома скандалом з ДТП. Дівчина врізалася в машину і зникла з місця аварії. Незважаючи на те, що дівчині загрожувало позбавлення прав, їй вдалося відбутися штрафом.

Як повідомляла Politeka, Анна Сєдакова закотила істерику в дитячій поліклініці: «над дитиною просто знущалися, не витримала».

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Нагадаємо, що Анна Сєдакова без одягу показала інтимне фото в ліжку.