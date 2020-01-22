39-річна російська співачка Анна Семенович похвалилася спекотною підбіркою фото зі свого відпочинку на Сейшелах

Як передає Politeka.net, артистка виклала знімки у своєму мікроблозі в Instagram. За словами Ані, відпустка добігає кінця, але вона залишилася в повному захваті від тропіків. На кадрах, соковита блондинка міняє вбрання і фони, але завжди залишається чудовою і такою, що розбурхує фантазію. Семенович ніколи не соромилася показувати своє головне достоїнство "5-го розміру". Засмагла і босонога красуня захопила мережу кадрами з пляжу. Щаслива Аня посміхається і радіє на камеру.

"До кінця відпустки залишилося кілька днів 😩 Одним словом - Я В ЗАХВАТІ 😎 Відпочивали ми на острові Мае... Милі маленькі вулички з барами та ресторанами зачаровують своєю гостинністю . Їжа на острові проста , з французьким ухилом, а найголовніше в кожному ресторані є смачні супи і карі, що для мене дуже важливо!", - поділилася Семенович, зазначивши, що обов'язково повернеться в цей райський куточок на землі.

Крім відпочинку на білому пісочку під шум океану і прогулянок по острівним вулицями, Аня показала, як годує величезних черепах. Щоправда, зізналася, що одна з них ледь не позбавила її пальця.

"Ну а в місцевих черепах, я давно вже закохана, одна на радощах мені трохи не відкусила палець 😂"

Шанувальники кинулися коментувати знімки, засипаючи співачку компліментами. Правда, деякі поставилися скептично до її розкішного відпочинку, тому що самим відпустка не світить.

"Анна, на першому фото не впізнав, багатою будете!💪"

"Яка ж ви класна. Просто 🔥"

"Ну що, товариші? Подивилися на красиві фото? 😍 Пораділи за Анюту? 😉 А тепер посміхаємося і "пашемо" 😁 Наша відпустка десь там...за хмарами 😂"

"Без косметики краще виглядаєте👍"

"Уау 😍якщо що я про вид позаду"

"Загорніть...😍"

Раніше ми повідомляли, Семенович поділилася кадром в Instagram, на якому показала себе у всій своїй природній красі (без грама макіяжу) і заговорила про кохання. Аня підписала знімок рядками з романтичної поезії.

"Щаслива,гарна,мила,закохана Аннуся!!!Любов—це прекрасно!!!👌"; "Ось це краса!!! І Ви і вірші!!! 😉🌷💗👏👏👏"; "Гарна, засмагла, закохана! Щастя тобі Аннуся!!!", - відповідали їй в коментарях.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"