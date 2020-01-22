Популярний співак Дан Балан відверто розповів про жінок у своєму житті й про ідеал, який шукає

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам, передає «Обозреватель».

Так, у Балана поцікавилися, якими були жінки в його житті, й чи важлива йому популярність обраниці.

«Ніколи таких не було. У моєму житті були 3 знакові жінки, тричі були серйозні стосунки. Але ні одна з цих дівчат не виділялася якимось соціальним статусом або певним станом», - зазначив він.

Також Балан уточнив, що для нього важливим є, щоб «дівчина подобалася сама по собі».

Як повідомлялося раніше, старт нового сезону вокального шоу "Голос країни" був багатим на події. Але найбільше глядачам запам'яталася полум'яна "сварка" між суддями Тіною Кароль і Даном Баланом, яким приписують романтичні відносини.

Перепалка між артистами сталася з появою на сцені гарячої блондинки з Росії Василини Старшовій, яка працювала на підспівуванні у співака Сергія Шнурова. Дівчина, яка виконала пісню Авріл Лавін "Complicated", мабуть, дуже сильно зачепила Балана, той вибіг до неї, обнімав, говорив, що "також самотній, як і вона". Бесцеремонному прояву пристрасті за лаштунками завадила ведуча Катя Осадча, яка нагадала вже загоревшемуся Балану, що у нього є Кароль.

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