Микола Басков показав загальне фото з Філіпом Кіркоровим

Натуральний блондин засвітився в зірковій компанії Філіпа Кіркорова і Андрія Малахова. Вони разом виступали на сцені у вівторок вночі, 21 січня, на ювілеї дружини мільярдера, власника компанії "Ташир" Самвела Карапетяна.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в соцмережі співака (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Вечірку вів Андрій Малахов. На сцені перед гостями виступили Софія Ротару, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Сосо Павліашвілі, а також популярні західні ретро-зірки - "Ricchi e Poveri" і Томас Андерс.

Зазначимо, що співачка Софія Михайлівна виконала найпопулярніші свої хіти, в тому числі, і «Динамо», а Філіп Кіркоров – пісню Пугачової "Мільйон червоних троянд". Микола Басков не зрадив своїм традиціям і заспівав "Шарманку".

Так, Басков постав на фото в незвичайному вбранні, такому ж, як і телеведучий Андрій Малахов.

«Про минулого фантастичної ночі ....», – зазначив Басков на своїй сторінці.

Фолловери співака не стрималися і прокоментували фото в мережі.

«"Ібіцу" співали, клас, люблю я цю пісню. Микола Вікторович красень, як завжди.», «Дякую, Микола, що порадували таким веселим, смішним відео. У вас чудовий яскравий вечір сюдя по атмосфері. Видно, що ви запалювали на всі 100%», «Бракує Галкіна для повної краси», «Дякую, Миколо, за чудове фото!!! Виглядаєте супер!!! Удачі вам!!!», «Микола, а як так вийшло що у Вас і Андрія Малахова однакові піджаки?😂 Не домовилися?)», «Мда, побудова схоже на інтимне місце», «Хто тут кращий? вгадай! ну, звичайно, Микола! самий стильний, розумний, кльовий в піджаку новому концертному) заспіває Заразу нам - і знову інфаркт у дам)», – сміються в мережі росіяни.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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