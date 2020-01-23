42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася фотографіями з відпочинку.

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ведуча поділилася з шанувальниками, що її часто називають «затишною». І їй цей комплімент подобається набагато більше, ніж коли її називають красивою, сексуальною, милою і цікавою.

«Напевно тому що «затишна» це означає, що поруч з тобою людина відчуває себе в безпеці, їй хочеться обійняти тебе, довірити свої секрети, поділитися думками, розслабитися, перестати конкурувати, порівнювати себе з іншими, напружуватися, кудись поспішати, боротися», - зазначає Чехова.

На її думку, «затишна» означає рідна і добра.

«Так, я буваю такою...Якщо мене не злити», - зізналася зірка.

Свій пост Чехова супроводила серією фотографій на тлі неймовірних гір. За короткий час пост набрав близько 5 тис. лайків. Шанувальники артистки в захваті від фото і костюма, який надітий на ведучій.

«Страшно дивитися вниз?))) Клас, красиво там», «Костюм вам дуже йде! Бути затишною - добре, зручною - погано. Залишайтеся затишною))», «Костюм просто казковий. Я слово затишний люблю, воно теплом віє», «Так, затишність Вам до лиця))) і мені здається, кожна жінка повинна бути для когось такою, не для всіх звичайно, а для своєї коханої людини, для своїх дітей, для дуже близьких подруг)))по моєму в цьому є якесь призначення жіноче)))інакше хто буде нести затишок у світ?», «Затишна - точно! Я писала вам, одного разу, але мені більше подобається, коли ви в сукнях.. Тому що дуже жіночна», - хвалять фанати Чехову.

Анфіса Чехова відома завдяки проектам «Давай одружимося», «Як вийти заміж», «Секс з Анфісою Чеховою», «Зважені та щасливі люди». Телеведуча працювала як в Росії, так і в Україні. Її люблять у всіх пострадянських країнах.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова шокувала домашнім фото в халатику і босоніж.

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