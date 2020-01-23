Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

"Бажаю нам всім зустрітися на моєму весіллі в цьому році. Дату ми з коханим поки не вибрали, але виберемо якусь символічну. Швидше за все, весілля відбудеться 20.10.2020", - зазначила артистка.

Після, через кілька годин, зірка вирішила знову подякувати за подарунки і розповіла в кілька гордовитій формі, як "купається в любові і популярності". Користувачі мережі Instagram не були раді нової публікації і завалили гнівними коментарями Волочкову.

Раніше Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційних нарядів. Волочкова знялася стоячи в одному лише крихітному бікіні, причому тримаючи на руках собачку.

Сама вона нарвалася на безліч критики з боку користувачів мережі. Схоже, Волочкова не витримала і вже через кілька годин на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу.

«Дорогі мої. Відключаю коментарі і не читала їх раніше! Не женуся за кількістю лайків і шанувальників.. Я дорожу тим,що люди мене люблять!🙏😊🌴 І дорожу тим, що я люблю і любима!🙏🌺🐣

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від улюбленого

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження