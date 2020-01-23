Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Артистка представила в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр, на якому позувала у витонченому сукню з блискучої тканини. Маленькі тонкі вставки, ледве помітні і зроблені з схожого матеріалу створили враження відблисків, з-за чого деякі шанувальники написали Кароль про те, що вона виглядає з «вогником».

Сама Тіна фотоколлаже позувала з легким макіяжем на обличчі, однак з безліччю блискіток, вдало підібраних під вибраний образ.

Ось що написали користувачі мережі:

«Ти як бенгальський вогонь ахахахаха», «Чарівно красива. Мій фаворит», «woooooow🤯😍», «Вауу! Зірочка! 🙌❤️», «Класно 🔥👏», «Сяєш✨✨✨», «Наелектризувала милотою всіх наша рибка», «Моя любов!!! 😍».

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.

На сцені львівської Опери на Старий Новий рік звучали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів'янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook.

«Щодо Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не стежив за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – у голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть у страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов! До цих пір трясе! Російський світ у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.

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