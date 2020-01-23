Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.
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Артистка представила в социальной сети Инстаграм необычный кадр, на котором позировала в изящном платье из блестящей ткани. Маленькие тонкие вставки, едва заметные и сделанные из похожего материала создали впечатление бликов, из-за чего некоторые поклонники написали Кароль о том, что она выглядит с «огоньком».
Сама Тина на фотоколлаже позировала с легким макияже на лице, однако с множеством блесток, удачно подобранных под выбранный образ.
Вот что написали пользователи сети:
«Ты как бенгальский огонь ахахахаха», «Волшебно красивая. Мой фаворит», «woooooow🤯😍», «Вауу! Звёздочка! 🙌❤️», «Классно 🔥👏», «Сияешь✨✨✨», «Наэлектризовала милотою всех наша рыбка», «Моя любовь!!! 😍».
Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.
На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.
«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.
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