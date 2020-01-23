Український хореограф Влад Яма показав, як відпочиває з дружиною в Маямі

Артист опублікував свіже селфи з дружиною і показав своє улюблене американське морозиво. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомого українця.

Щасливий танцюрист позував разом з дружиною на відпочинку. Вони купили морозиво і насолоджувалися ним удвох. Так, Яма показав свій мілк-шейк фіолетового кольору в міні-колу з єдинорогом. Його дружина, Лілія, продемонстіровала фісташковий ріжок з присипкою.

Одягнені вони були не зірки, а як звичайні відпочиваючі: у звичайних футболках, Влад в чорній, а Лілія – в кремового кольору однотонної футболці і сонцезахисних окулярах.

«За секунду до блаженства з нашим улюбленим морозивом...🍦😜», – підписав знімок хореограф.

В коментарях шанувальники Ями написали щасливим подружжям, які відпочивають в одному з найтепліших штатів Америки.

«Вам тепло, а у нас вітер, сльота . Заздрю білою заздрістю, так і морозиво смачненьке», «Давай в Київ, тут тепліше», «Голодний хлопець, Влад», «Класні Ви і морозиво клас!!», – написали в соціальній мережі.

«Чекала цієї зустрічі цілий рік!», – сміється Лілія Яма.

Також в історіях в instagram артист показав, що вони з дружиною ходили в місцевий екопарк, де тісно спілкувалися і навіть годували екзотичних тварин. На фото Лілія була у джинсовому костюмі – джинсах і джинсовій курточці.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма показав жаркий знімок, де позує поруч з дружиною Лілією, а також блондинкою спортивної статури і чоловіками. Компанія вбралася в яскраву спортиную форму і спрямувала свої погляди прямо на фотографа. На фото відомий танцюрист пограв м'язами і продемонстрував спортивну форму свого тіла.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.