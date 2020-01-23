Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка сольно співає під творчим псевдонімом NK, показала відео, на якому засвітила кілька своїх палких образів для відпочинку в Мексиці, пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Are you ready?💥 Вже завтра прем'єра хіта “MIAMI” у колаборації з @jacobforever і @elgatoindio? Будемо запалювати 💃 а, поки, допоможіть вибрати образ, в якому зустрічати прем'єра: 1,2 або 3? Пишіть в коментарі свій вибір», – запитала зірка в мережі.

Вона показала на відео три способу: романтичний, в білому платті розвівається на вітрі з тонким чорним пояском на талії і прикрасою на голові; у чорній майці, чорній шкіряній спідниці, кардигані без застібок і з чокером на шиї; в сукні з орнаментом бежевого кольору, рукава якого вона спустила з плечей і засвітила нижнє мереживну білизну.

Третій спосіб вона доповнила також сережками-кільцями, паском із залізними заклепками, мінімалістичним браслетом на правій руці і яскравим вечірнім макіяжем.

Так, користувачі мережі почали писати свою думку в коментарях, багато відзначили, що їм більше подобається третій образ зірки, більш спокусливий. Також знайшлися і ті, кому припав до душі другий і перший луки співачки.

«Третій клас👍 А ви Настя як звичайно неймовірна!! Успіхів вам!!💖», «Всі супппееерр 🔥🔥», «2 дуже гарний», «1», «2», «3», «Ви така красива Я хочу бути схожою на вас», «Другий образ вогонь 🔥 😍», «2 дуже», «Моя улюблена дівчинка - ти красуня 🔥🔥🔥🔥❤️», «Чунга Чанга🔥🔥🔥», «Ой, дуже красива», «3 – це перемога!», «яка красуня», «2», «Потап, як ти його терпиш?», – відзначили у соцмережі шанувальники Насті.

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