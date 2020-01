View this post on Instagram

Are you ready?💥Уже завтра премьера хита “MIAMI” в коллаборации с @jacobforever и @elgatoindio? Будем зажигать 💃🏻🥰 а, пока, помогите выбрать образ, в котором встречать премьеру: 1,2 или 3? Пишите в комментарии свой выбор👇🏻#miami #tiktok #tiktokmexico #mexico #look #lookoftheday