Чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін показав, як виглядає з бородою

Знімок він опублікував на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє Politeka.net.

«Коли чуже обличчя вже майже зняв, а своє ще не надів», – він підписав фото.

На селфи він позує судячи з усього у ванній, в банному білому халаті. Його погляд суворий, серйозний. Можна розглянути поблизу його яскраво-зелені очі. Але найбільше кидається в очі дві коси, заплетені в його бороді, а також прикрашені дерев'яними намистинами на китайський манер.

Шанувальники в коментарях захоплювалися красою знаменитого чоловіка, чим і поділилися в коментарях. Багато ж почали сміятися з його бороди, називаючи Галкіна Хоттабычем, і навіть Ісусом.

«Обожнюю ваш аккаунт Максим, особливо, ваші дітки такі розумні і смішні», «Особисто я мільйонер і знайомий з Галкіним, мій хороший друг, ми з ним сусіди ще», «Красава», «Краще своє обличчя! А ще краще займатися спортом і не боятися старості, і тоді можна порівнювати свої фото зараз і десять років тому і радіти змін. Адже вони на краще!», «А вам йде», «Хотабыч, де Максим ? 😮», «Обожнюю Вас за Ваш гумор!!!👌», «Старий Хотабыч😂😂😂», «Хоттабич, столітній старий, а тут мушкетер!))», «ну так схожий на мушкетери», «топовий», «А ви нічого», «Дуже виразно», «У вас всі особи гідні, доброго дня», «схожий На Ісуса, гарний👍», – відзначили в соціальній мережі.

Нагадаємо, що раніше Максим Галкін показав кадри з виступу на шоу, які нікого не залишать байдужими. На фото Галкін позує в костюмі мурашки в студії російського телешоу, він виклав у розділі «історії» в instagram.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

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Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.