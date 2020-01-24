Муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как выглядит с бородой

Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети, сообщает Politeka.net.

«Когда чужое лицо уже почти снял, а своё ещё не надел», – подписал он фото.

На селфи он позирует судя по всему в ванной, в банном белом халате. Его взгляд строгий, серьезный. Можно рассмотреть вблизи его ярко-зеленые глаза. Но больше всего бросается в глаза две косички, заплетенные в его бороде, а также украшенные деревянными бусинами на китайский манер.

Поклонники в комментариях восхитились красотой знаменитого мужчины, чем и поделились в комментариях. Многие же начали смеяться с его бороды, называя Галкина Хоттабычем, и даже Иисусом.

«Обожаю ваш аккаунт Максим, особенно, ваши детки такие умненькие и смешные», «Лично я миллионер и знаком с Галкиным, мой хороший друг, мы с ним соседи ещё», «Красава», «Лучше своё лицо! А ещё лучше заниматься спортом и не бояться старости, и тогда можно сравнивать свои фото сейчас и десять лет назад и радоваться изменениям. Ведь они к лучшему!», «А вам идёт», «Хотабыч, где Максим ? 😮», «Обожаю Вас за Ваш юмор!!!👌», «Старик Хотабыч😂😂😂», «Хоттабыч, столетний старик, а тут мушкетёр!))», «ну да похож на мушкетёра», «топовый», «А вы ничего», «Очень выразительно», «У вас все лица достойные, хорошего дня», «На Иисуса похож, красивый👍», – отметили в социальной сети.

Напомним, что ранее Максим Галкин показал кадры с выступления на шоу, которые никого не оставят равнодушными. На фото Галкин позирует в костюме муравья в студии российского телешоу, он выложил в разделе «истории» в инстаграм.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин насмешил дерзкой выходкой, Пугачевой должно быть стыдно: "Острая попка"

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.