Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

В цей раз щаслива Леся похвалилася новим і природним чином. По завершенню відпустки Леся повернулася до Києва, звідки одразу почала ділитися кадрами з Буковеля, здивувавши пікантним виглядом.

«Хлопці, поки я відсипаюся на пляжик Абу-Дабі🥰 Всім хто поїхав в Буковель даю инфушку! На трасі 8А і 12D відкрилися нові гірки !!! Поспішайте покататися і добре провести час всією сім'єю в Borjomi Fun Park😘 Особисто у мене маса емоцій і накачаний 🍑щоб Зима # боржомиты #borjomi #borjomifunpark», – написала Леся під новим постом.

«А хто збере сміття ?????», «Приїдуть, накатаются, насмітять!🤣», «Леся! Скажіть будь ласка, в Буковелі дають на прокат гірськолижний одяг?», «Коли будуть фотки з Абу-Дабі?❤️», «Прийму це як привітання від Лесі з Днем Народження 😁», «Леся я дивлюся новини і розумію що ти вчасно зварила з Китаю . Це пздц», 2Не добре смітити», «Якщо б Санта Клаус був дівчиною😁❤️😘», «Прибери після себе!», – пишуть шанувальники.

До речі, днем раніше зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою. Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

«#їжа #їжонька #буковель Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками.

Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманные замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків», – написала Леся.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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