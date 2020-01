View this post on Instagram

Рєбятки, поки я відсипаюсь на пляжику Абу-Дабі🥰 Всім хто поїхав в Буковель даю інфушку! На трасі 8А і 12D відкрилися нові гірки!!! Спішіть покататися і гарно провести час усією родиною в Borjomi Fun Park😘 Особисто в мене маса емоцій і підкачаний 🍑Зима щоб #боржомити #borjomi #borjomifunpark