Колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновская похвалилася соковитою фиругой в обтягуючому платті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Тазонабедренный танець». Затишно, жіночно, тепло в сукні власного виробництва», – підписала відео екс-Віа Гра.

На опублікованих кадрах співачка крутиться напроти дзеркала, позуючи так і сяк, в розкішній сукні міді з рукавами і з незвичайним принтом.

Зірка на всю посміхається і демонструє захват від наряду. Крім того, тонкі ніжки підкреслюють босоніжки на підборах, а талію – чорний тонкий пояс.

В коментарях шанувальники Мейхер відзначили, що вона чудово виглядає в цій сукні.

«Гарна!!!! І модне плаття і туфельки!!!!! Супермодель!!!!!😍», «Я обожнюю вас,ви просто краса!», «Краса! Просто богиня! 💋❤️👍😍🔥😚💘💖», «Надійка яка ж ти красива і сексуальна. Боже! Як же хороша», «Дуже красиве плаття.», «Клас», «Оооо попкою повернися», «Надія,Ви прикрашаєте будь-який наряд )», «Яка грація», «Ви сама жіночність», «Ммм... шикарна», «З'їв би», «Ну шикарна ви жінка Надя», «Приголомшлива посмішка! Чудові туфлі!», «Бомба 💣 проста бомба 💣», – написали в мережі фолловери Надії.

Нагадаємо, що раніше Мейхер-Грановська показала, як виглядає в пальто. Вона елегантно прочинила його, виставивши напоказ пишні форми. Однак шанувальники зірки виявилися безмовні – знімком дівчина викинула у себе в Сторіс.

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