Бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская похвасталась сочной фиругой в обтягивающем платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Тазонабедренный танец». Уютно, женственно, тепло в платье собственного сочинения», – подписала видео экс-Виа Гра.

На опубликованных кадрах певица крутится напротив зеркала, позируя так и эдак, в роскошном платье миди с рукавами и с необычным принтом.

Звезда во всю улыбается и демонстрирует восторг от наряда. Кроме того, тонкие ножки подчеркивают босоножки на каблуке, а талию – черный тонкий пояс.

В комментариях поклонники Мейхер отметили, что она замечательно смотрится в этом платье.

«Хороша!!!! И платье модное и туфельки!!!!! Супермодель!!!!!😍», «Я обожаю вас,вы просто прелесть!», «Красота! Просто богиня! 💋❤️👍😍🔥😚💘💖», «Наденька какая же ты красивая и сексуальная. Боже! Как же хороша», «Очень красивое платье.», «Класс», «Оооо попкой повернись», «Надежда,Вы украшаете любой наряд )», «Какая грация», «Вы сама женственность», «Ммм... шикарная», «Съел бы», «Ну шикарная вы женщина Надя», «Потрясающая улыбка! Потрясающие туфли!», «Бомба 💣 проста бомба 💣», – написали в сети фолловеры Надежды.

Напомним, что ранее Мейхер-Грановская показала, как выглядит в пальто. Она элегантно приоткрыла его, выставив напоказ пышные формы. Однако поклонники звезды оказались безмолвны – снимком девушка выбросила у себя в Сторис.

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