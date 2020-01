View this post on Instagram

«Тазонабедренный танец»😂 Уютно, женственно, тепло в платье собственного сочинения @meiherbymeiher 💃🏻 Девчонки , ещё есть размеры . Спрашивайте у @bislan_bislan 👈👍 #надеждамейхер #nadia #meiherbymeiher #мейхер #tessutti #женскаяодежда