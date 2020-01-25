Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила порадувати шанувальників новими відвертими знімками з відпустки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А тепер джакузька», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно Нікітюк, яка показує спершу джакузі, а потім розкішні форми у відвертій купальнику. При цьому вона нібито цілує всіх своїх шанувальників.

Однак вони не змогли висловитися про ідеальних формах зірки – кадри Никитюк викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку.

В цей раз Леся порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк вирушила на пляж, звідки вже виставила кілька пікантних кадрів в чорному бікіні.

Ведуча позує на пляжі в чорному бікіні, але можна побачити лише його ліф. Увагу привертають її значні "сідниці" з піску. Леся сперлася на лікоть і посміхається в об'єктив. Також в кадр потрапили її довгі стрункі ніжки.

"Відмічайте в коментарях персик своєї подруги", - жартівливо написала під новим фото Никитюк.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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