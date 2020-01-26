На новому фото можна детально розглянути зовнішність співачки, яка дуже сильно змінилася

Примадонна російської естради Алла Пугачова вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, схоже Алла Пугачова зустріла Китайський Новий рік без свого чоловіка російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна. Адже він тим часом перебуває з гастролями в Новій Зеландії.

Але співачка не сумує, адже компанію їй склав зоряний колега Олександр Буйнов. Про що вона повідомила на своїй сторінці в мережі Instagram.

Так, Примадонна опублікувала знімок, на якому вона і Буйнов сидять за святковим столом в китайському ресторанчику. Судячи з усього, артисти чудово провели час в компанії один одного: на їхніх обличчях сяють щасливі посмішки.

Крім того, на фото можна детально розглянути зовнішність співачки, яка дуже сильно змінилася. При цьому ще на початку січня Пугачова виглядала зовсім інакше.

"Гуляємо з друзями по Китайськи. З Новим роком!", - підписала відповідний знімок Алла Пугачова.

Користувачі мережі почали активно коментувати знімок Пугачової. Багато коментаторів вихваляли зовнішній вигляд виконавиці. Інші зазначили, що Пугачова сама на себе не схожа. Також свій коментар залишив російський композитор Ігор Ніколаєв, який написав наступне: "Ух ти!💥Класно вам!)".

"І знову дівчинка)", "Красуня 👌", "Не дізнатися - красуня 😍", "Вилита Аллегрова", "Алла! все миліше,все красивіше і молодіше🌹Так тримати✊Зі святом вас !!!", "На Аллу не схожа зовсім", "зовсім не схоже))) скоріше на Лайму вайкуле) ох вже ці пластичні операції".

Також раніше повідомлялося, що чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін показав, як виглядає з бородою.

На селфи він позує судячи з усього у ванній, в банному білому халаті. Його погляд суворий, серйозний.

Можна розглянути поблизу його яскраво-зелені очі. Але найбільше кидається в очі дві коси, заплетені в його бороді, а також прикрашені дерев'яними намистинами на китайський манер.