Російський гуморист і шоумен Максим Галкін після концерту в Новій Зеландії, прилетів у Тасманію, поки Пугачова перебуває з дітьми в РФ
На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував фото з аеропорту в Тасманії, де він позує навколо валіз зі своїм рюкзаком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку шоумена.
«А я вже в Тасманії! Хто був в Тасманії? Що варто подивитися? #вонакудазанесло», – запитав він у своїх шанувальників в мережі.
На фото Галкіна відобразили сидить в імпровізованій фотозоні серед аеропорту. Він сидить збентежений, в джинсах, футболці і спортивній кофті і посміхається.
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В коментарях шанувальники Галкіна написали, що вони не багаті, щоб ось так роз'їжджати, як він. Деякі ж відзначили його зовнішній вигляд.
«Максим, ми не багаті!», «Зворушливе фото», «І миші, миші. Вони прийшли)))», «Крутяк!! Вомбатів, напевно.. чи хто ці милі звірята?», «Нічого не можу порадити - туди поки не добрався навіть я...😎🏝️», «При Максима був багаж! Рюкзак, чемодан, саквояж», «Ой скільки тасманииских дияволів 👌», «Прикольне фото», «Максим, Ви такий незвичайний людина, дуже щирий!!!💐💐💐😍😍😍😍», «Я не була😔. Із задоволенням подивлюся ваші сторіс від туди. Максим, а ви з діточками полетіли?», «Думала ваші валізи», «Це напевно пам'ятник подорожуючим? На цьому фото ви такий скромняга 😉☺️», «Ось це так! Це вам не остогидлі всім Мальдіви або Домінікана)))», « Там, здається, є тасманійський диявол!» ,– пишуть в мережі.
Стало також відомо, що саме, крім туризму, буде займатися Максим Галкін за кілька океанів від дружини. Як і у Новій Зеландії, комік планує виступати. Про це згадали його прихильники під фото: «І в Тасманії знають Галкіна?», «ще як. В Сіднеї, на скільки я знаю, всі квитки продані».
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.