38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак показала свого трирічного сина Платона на відпочинку на Мальдівах
Як передає Politeka.net, знаменитість днями поділилася фото малюка в своєму мікроблозі в Instagram. Усміхнений малюк сидить на білому пісочку біля океану. Користувачі мережі відразу ж почали обговорювати зовнішність маленького красеня-блондина.
Примітно, що багато хто відзначив, що Платон - копія Ксенії. При цьому на батька - актора Максима Віторгана - ні краплі не схожий.
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"Посміхається як бенефіціар перепризначений в уряді"
"Милий"
"Хороший пацан 👍"
"Просто очаровашка!"
"Який же він солоденький❤️"
"Схожий на маму 🙏🏻"
"Вилита сама!!😘"
"Мамина копія, маленьке сонечко!!!😁"
Нагадаємо, в 2019 році стало відомо, що Ксенія Собчак розійшлася зі своїм чоловіком Максимом Віторганом, з яким вони були разом з 2013. Більше того, у вересні минулого року відома телеведуча знову вийшла заміж. Цього разу її обранцем став режисер Костянтин Богомолов.
Раніше в мережі активно обговорювали, чому після весілля Собчак з чоловіком живуть окремо. За однією з версій, Ксенія відклала співжиття через сина, мовляв, йому треба звикнути до нового папи. Однак, всі точки над "і" розставила її мати Людмила Нарусова. В даний час Собчак будує величезний будинок у Підмосков'ї, а сама з мамою і сином живе поруч в таунхаусі. За словами Нарусової, поки недобудований особняк, їм просто не вистачило б місця в тимчасовому житлі.
Також ми писали, Собчак днями різко висловилася, коли їй запропонували "прорекламувати нові поправки в конституцію". Реакція зірки приголомшила її прихильників в Instagram. Ксенія з використанням нецензурних слів послала "рекламників", а також попередила: "І я пропоную всім уважно стежити за тими, хто зараз почне писати про те, як важливо сходити на референдум і які важливі поправки до конституції мають бути прийняті. Ну або нехай підписують #направахреклами".
Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."
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