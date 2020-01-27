Російська співачка Алла Пугачова, поки Галкін подорожує по світу, вирішила зайнятися собою
Примадонна зробила селфи, похвалившись яскравим макіяжем, пише Politeka.net.
Артистка зробила макіяж з акцентом на губи, які нафарбувала яскраво-червоною помадою. Підфарбувала очі чорною тушшю, а також зробила легкий смокі-айс. По всій видимості, макіяж робила вона сама в домашніх умовах. Також артистка накрутила волосся і зробила укладку.
Російська знаменитість прочинила спокусливо рот.
«З ранку? Губи червоні? Стережися!!! Небезпечна я», – вона підписала знімок.
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За першу годину публікації селфи зірки набрало майже 40 тисяч лайків і сотні коментарів.
Під фото фолловери співачки в мережі почали захоплюватися, яка вона красуня на знімку.
«Красиво», «А коли Ви не небезпечні взагалі?)))», «Не схожа на себе», «і що? Алла Борисівна в 70 красивіше вас! На себе в дзеркало подивіться, перш ніж обговорювати когось!», «Шикарна Алла», «Прекрасна!», «Смілива і сильна🔥😍», «Краса», «Красуня», «Алла Борисівна , ви прекрасні!!!😍», «Алла Борисівна, вогонь», «Супер», «Да)))так і треба))», «Однак», «Чудова», «Під светр 👍🏻дуже навіть 👍🏻», «Гарна дівчина», «Як завжди не повторима», «Алла! Що робиш, Алла?», «Сама сама❤️», – пишуть в мережі.
Відзначимо, що в неділю, 27 січня, російський гуморист і шоумен Максим Галкін після концерту в Новій Зеландії, прилетів у Тасманію, поки Пугачова перебуває з дітьми в РФ. На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував фото з аеропорту в Тасманії, де він позує навколо валіз зі своїм рюкзаком.
На фото Галкіна відобразили сидить в імпровізованій фотозоні серед аеропорту. Він сидить збентежений, в джинсах, футболці і спортивній кофті і посміхається.
Нагадаємо, днями Алла Борисівна також показала обличчя поблизу, але під вуаллю. Тоді Артистка зробила макіяж з акцентом на очі. Лоб зірки прикрила чілка, волосся закрили вушка. Російська знаменитість посміхнулася, дивлячись у камеру.
Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».
Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.
Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.