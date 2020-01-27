Російська співачка Алла Пугачова, поки Галкін подорожує по світу, вирішила зайнятися собою

Примадонна зробила селфи, похвалившись яскравим макіяжем, пише Politeka.net.

Артистка зробила макіяж з акцентом на губи, які нафарбувала яскраво-червоною помадою. Підфарбувала очі чорною тушшю, а також зробила легкий смокі-айс. По всій видимості, макіяж робила вона сама в домашніх умовах. Також артистка накрутила волосся і зробила укладку.

Російська знаменитість прочинила спокусливо рот.

«З ранку? Губи червоні? Стережися!!! Небезпечна я», – вона підписала знімок.

За першу годину публікації селфи зірки набрало майже 40 тисяч лайків і сотні коментарів.

Під фото фолловери співачки в мережі почали захоплюватися, яка вона красуня на знімку.

«Красиво», «А коли Ви не небезпечні взагалі?)))», «Не схожа на себе», «і що? Алла Борисівна в 70 красивіше вас! На себе в дзеркало подивіться, перш ніж обговорювати когось!», «Шикарна Алла», «Прекрасна!», «Смілива і сильна🔥😍», «Краса», «Красуня», «Алла Борисівна , ви прекрасні!!!😍», «Алла Борисівна, вогонь», «Супер», «Да)))так і треба))», «Однак», «Чудова», «Під светр 👍🏻дуже навіть 👍🏻», «Гарна дівчина», «Як завжди не повторима», «Алла! Що робиш, Алла?», «Сама сама❤️», – пишуть в мережі.

Відзначимо, що в неділю, 27 січня, російський гуморист і шоумен Максим Галкін після концерту в Новій Зеландії, прилетів у Тасманію, поки Пугачова перебуває з дітьми в РФ. На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував фото з аеропорту в Тасманії, де він позує навколо валіз зі своїм рюкзаком.

На фото Галкіна відобразили сидить в імпровізованій фотозоні серед аеропорту. Він сидить збентежений, в джинсах, футболці і спортивній кофті і посміхається.

Нагадаємо, днями Алла Борисівна також показала обличчя поблизу, але під вуаллю. Тоді Артистка зробила макіяж з акцентом на очі. Лоб зірки прикрила чілка, волосся закрили вушка. Російська знаменитість посміхнулася, дивлячись у камеру.

Нагадаємо, що роздягнена невістка Пугачової приголомшила видом ззаду: «моторошні зарості».

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.