Российская певица Алла Пугачева, пока Галкин путешествует по миру, решила заняться собой

Примадонна сделала селфи, похваставшись ярким макияжем, пишет Politeka.net.

Артистка сделала макияж с акцентом на губы, которые накрасила ярко-красной помадой. Подкрасила глаза черной тушью, а также сделала легкий смоки-айс. По всей видимости, макияж делала она сама в домашних условиях. Также артистка накрутила волосы и сделала укладку.

Российская знаменитость приоткрыла соблазнительно рот.

«С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я», – подписала она снимок.

За первый час публикации селфи звезды набрало почти 40 тысяч лайков и сотни комментариев.

Под фото фолловеры певицы в сети начали восторгаться, какая она красотка на снимке.

«Красиво», «А когда Вы не опасны вообще?)))», «Не похожа на себя», «и что? Алла Борисовна в 70 красивее вас! На себя в зеркало посмотрите, прежде чем обсуждать кого-то!», «Шикарная Алла», «Прекрасная!», «Смелая и сильная🔥😍», «Красота», «Красавица», «Алла Борисовна , вы прекрасны!!!😍», «Алла Борисовна, огонь», «Супер», «Да)))так и нужно))», «Однако», «Великолепна», «Под свитер 👍🏻очень даже 👍🏻», «Красивая девчонка», «Как всегда не повторима», «Алла! Что делаешь, Алла?», «Самая самая❤️», – пишут в сети.

Отметим, что в воскресенье, 27 января, российский юморист и шоумен Максим Галкин после концерта в Новой Зеландии, прилетел в Тасманию, пока Пугачева находится с детьми в РФ. На своей странице в Instagram Галкин опубликовал фото с аэропорта в Тасмании, где он позирует вокруг чемоданов со своим рюкзаком.

На фото Галкина запечатлели сидящем в импровизированной фотозоне среди аэропорта. Он сидит смущенный, в джинсах, футболке и спортивной кофте, и улыбается.

Напомним, на днях Алла Борисовна также показала лицо вблизи, но под вуалью. Тогда Артистка сделала макияж с акцентом на глаза. Лоб звезды прикрыла челка, волосы закрыли ушки. Российская знаменитость улыбнулась, глядя в камеру.

Напомним, что раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли».

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.