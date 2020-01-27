Потап тепер не знає, як не переплутати дружину з юною співачкою

На шоу «Голос країни 10» прийшла маленька копія Насті Каменських

В десятий сезон шоу «Голос країни» пройшла 16-річна Карина Балашова з Дніпра, її в свою команду хотіли взяти Потап з Настею Каменських та Дан Балан. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Другий випуск ювілейного, десятого сезону шоу «Голос країни» відбувся 26 січня на телеканалі «1+1» в 21:00. Випуск вже встигли опублікувати в мережі, де він встиг зібрати сотні реакцій українців.

6-річна Калина Балашова з Дніпра, за словами її друзів, — це маленька NK, яка не тільки зовні нагадує співачку Каменських, але і за вокальними даними. Балашова також хоче вивчити англійську і іспанську мови, щоб прославляти країну на весь світ.

Вона сміла пісню "I like it" у світлих штанях з високою талією і замість топа Балашова наділу нижнє мереживного білизна кольору марсала. За прикладом Каменських, вона вирішила вже у свої 16 років виступати на сцені в білизна.

«Заборонений прийом тобі показує Потап», – жартував телеведучий на шоу, коли дівчинка вибила команду.

Коли вона все-таки вибрала Настю і Потапа, репер іронічно сказав: «Головне – тепер вас не переплутати».

У мережі також висловили свою думку про виступ Катерини Балашової користувачі мережі:

«Дівчинка харизматична ,прикольна вміє завести публіку ...але до голосів інших учасників не дотягує ))», «Що за базар влаштували Каменських і Потап, огидно реально», «Не зайшло. Англійське вимова не дуже хороше. Дівчина не чіпляє. На жаль...», «мене скоро почне нудити від цього Настиного "сонечка"», «Спочатку, коли ця дівчинка захоплювалася своїм кумиром в інтерв'ю, було передбачувано, кого вона вибере🤦‍♀️», «16 років, ви жартуєте? Я в 16 бантики з волосся сдирала тільки», «Хто-небудь зрозумів її англійську!? Взагалі жодного слова не розібрати, щось промугикала в цих брекетах», «Взагалі на Каменських не схожа, заспівала добре», «Потап: вас тепер головне не переплутати! 😂 не переживай з дружиною то не будеш плутати», «кучерики до кучериків. Клас!», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців

Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне