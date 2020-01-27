Підопічна Святослава Вакарчука на шоу «Голос країни-2013» Христина Соловій здивувала новим загадковим образом і розповіла про прем'єру свого кліпу

27-річна українська співачка нещодавно відзначила день народження й вирішила порадувати своїх шанувальників приємним подарунком. Так, Соловій представила новий кліп на пісню «Зима», яку вона записала в дуеті з Олегом Скрипкою.

Як повідомляє Politeka, про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram. Свій пост вона супроводила атмосферним знімком, на якому позує в своєму образі з кліпу. Для зйомок Соловій довелося перевтілитися в загадкову і в чомусь навіть казкову дівчину з минулого. Вона знімалася в стилізованій сукні з корсетом, який вигідно підкреслив всі достоїнства її фігури.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового образу.

«Бомбезно», «неймовірна красуня», «Дуже ніжно і чуттєво! Прекрасна робота! Прекрасний дует! Гарні ви!», «надзвичайна краса», «Наша красуня», «Гарна, як ангел», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що 17 січня Христині Соловей виповнилося 27 років. На той момент співачка відпочивала в Таїланді і опублікувала у своєму мікро-блозі яскравий кадр з відпочинку. На знімку мініатюрна красуня красується в червоній литому купальнику біля басейну, при цьому на задньому плані видніється "велика вода". Від задоволення або палючого сонця артистка закрила очі і продемонструвала свою чудову спортивну форму.

Передплатники активно вітали зірку екранів з датою, пишуть в коментарях, що вона просто прекрасна і бажають всього найкращого з приводу, а також відзначають, що Христина - дійсно талановита вокалістка.

Також ми писали про те, що зірка серіалу «Папік» Дар'я Петрожицька виконала кавер на пісню підопічною Святослава Вакарчука Христини Соловій.

Актриса опублікувала відповідне відео на своєму YouTube-каналі ще до зйомок у популярному серіалі – в 2017 році. На відео Петрожицкая виконує популярну пісню «Хто, як не ти», а її колега Владислав Онищенко, який став переможцем шоу Х-Фактор-2019, грає на гітарі і підспівує їй.

Нагадаємо, підопічна Вакарчука в купальнику засвітила найрум'яніші місця.

Як повідомляла Politeka, Соловій засвітила принади в екстра-міні і змусила Вакарчука червоніти.

Також Politeka писала, що красуня з «Папіка» розбурхала особистим відео з переможцем Х-Фактора.