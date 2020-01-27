Відома українська співачка Ганна MARUV Корсун поділилася кадрами із відпочинку

На першому фото Ганна позує поруч зі своїм чоловіком Олександром, директором MARUV. Вона позує в закритому купальнику на мотузочках і капелюсі. Корсун тільки обв'язав шию білою футболкою, швидше за все, іншого одягу не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Ганна вже показує себе в басейні, де вона сидить на краю. На третьому кадрі MARUV показує, як занурюється у воду і при цьому виставила п'яту точку крупним планом. Завдяки знімку можна оцінити форми дівчата.

Фанати не змогли оцінити фотографії або поставити лайки. Кадри були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

На цей раз засмагати і купатися співачка вирушила в Дубаї, де і влаштувала фотосесію на тлі неймовірних пейзажів разом з чоловіком.

Так, вона з'явилася в короткому сарафані чорного кольору, засвітивши чарівну зону декольте, і в солом'яному капелюшку з великими полями.

Повідомлялося, що MARUV засвітила свою головну гордість в міні-бікіні.

Так, співачка позує у прозорому чорному купальнику, під яким красується білизна в тон. Доповнюють образ співачки елегантні окуляри.

На іншому знімку MARUV все в тій же прозорою накидці, однак у неї вже бірюзове білизна. Але окуляри залишилися ті ж.

Уточнимо, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри MARUV викинула в Сторіс.

Нагадаємо, MARUV без латексу і макіяжу зняли в обнімку з величезним звіром

А ще Politeka писала, що MARUV втратила сором і показала «дикого» натуру зовсім без одягу

Також Politeka повідомляла, що MARUV приголомшила нічним відпочинком в прозорій сукні



