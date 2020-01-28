Нумеролог-психолог Галина Ганджа розповіла, що чекає українську співачку Тіну Кароль у 2020 році

Відомо, що зараз мільйони шанувальників спостерігають за відносинами Тіни і молдавського співака Дана Балана, пише Роliteka.net. Кожен виступ пари супроводжується чутками.

За словами нумеролога в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна», в української знаменитості буде хороший рік, який принесе їй ще більшу популярність. Тіну чекає безліч проектів, а також заходів. До речі, у якому би проекті не опинилася Тіна, його чекає успіх.

Про майбутнє особисте життя Тіни Галина Ганджа сказала так:

"Тут ідуть тільки романи. Якісь інтриги. Але нічого серйозного точно не буде".

Таким чином, у 2020 році, цілком ймовірно, їх, Тіну і Дана, не чекає нічого серйозного.

Нагадаємо, Тіна Кароль стала гостею шоу СЛАВА+, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним українська зірка зробила щире зізнання і заявила, що її 11-річний син Веніамін не готовий до того, що його мама може знову вийти заміж.

Крім того, Тіна зазначила, що Веніаміну не подобається, як бурхливо реагують і обговорюють її відносини з Даном Баланом.

Раніше ми писали, що фанати будують припущення про роман Тіни і Дана. Фантазія шанувальників заходить так далеко, що вони навіть за допомогою фотошопу створюють сімейні фото двох артистів.

Нещодавно шанувальники опублікували фотографію дітей пари. На думку фанатів, саме так виглядала б сім'я Тіни Кароль і Дана Балана, і їх маля.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль кожен раз дає все більше приводів для чуток про її роман з Даном Баланом.

Хоча співачка і стверджує, що не підтримує подібних чуток і розмов, але не приховує, що між нею і Даном Баланом трапилася хімія.

"Стався дует, трапилася музика, сталося диво...", – знову сколихнула чутки артистка.

Нагадаємо також, що в першому випуску шоу "Голос країни" між Баланом і Кароль з'явилася іскра після появи на сцені Василини Старшової, яка працювала на підспівуванні у співака Сергія Шнурова.

Балан вибіг до неї, обнімав, говорив, що "також самотній, як і вона".

Коли Дан повернувся в суддівське крісло, Тіна зізналася, що ревнує його.

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