Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Світлана Лобода дуже відповідально ставиться до наповнення свого мікроблога і практично щодня поповнює колекцію своїх знімків.

Зазначимо, фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях.

В цей раз Світлана здивувала шанувальників невеликим відео зі свого виступу, під час якого блиснула зірка фігурою в блискучому вбранні. Так, артистка виступала у сріблястому костюмі, виконуючи пісню "Куля-дура", на яку не так давно вийшов кліп.

«Чекаємо!!!!! Дуже дуже дуже. Коли вже до 🇺🇦???», «Київ чекає! 💖💋💋💋», «Вся Україна вас дуже сильно любить і чекає з нетерпінням !!!!❤️❤️❤️», «Like flag of your country in my page ♥️», «Обожнюю 🔥😍», «Обалденная😍 мрію побувати на концерті🤗», «Хороша 👑😍🔥👍», «Я з перших нот вторю «Пошепки, гомоном, отрутою по венах...»», – пишуть користувачі.

Втім, співачка любить і відпочити, що показала в Instagram на своїй сторінці кількома днями раніше.

Світлана показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному купальнику золотистого відтінку.

«Крихітка на мільйон 😜😍», «🔥🔥🔥🔥 LoLoLo», «Кайф😍», «Ви супер❤️», «Вогонь🔥», «Клас😍», «Хороша❤❤❤», «Ти неймовірно прекрасна», «Яка ж ви красуня🔥😍😍», «Офігенна🔥», «Красиве тіло❤️», «Світла ви чудова ♥️🔥», «Це взагалі законно: бути такою красивою??? 😂😻😻😻», «Лобода,😮😮😮😮😮😮ну ти огоонь👍👍💣💣 удачі тобі», «Класна наша Світланка», – написали прихильники Лободи.

Нагадаємо, схудла Лобода вразила квітучим виглядом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Лобода здивувала щасливим виглядом поруч з дорослою дочкою

А ще Politeka повідомляла, що спекотна Лобода показала соковите тіло в шкірі і мереживі