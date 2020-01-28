Зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото з відпустки і показала цілу серію нових

Знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою у чорному спортивному костюмі.

За словами зірки, вона на відпочинку милується не тільки пляжами і красивим пейзажем в цілому, але ще і займається в звичайному режимі. Настя зазначила, що активно тренується, щоб підтримувати свою нову фігуру у формі.

На новому фото в Instagram Каменських показала, як позувала на узбережжі Карибського моря біля містечка Тулум.

"Обожнюю тренування на свіжому повітрі! Для мене заняття спортом це завжди в задоволення! На природі я надихаюсь і знімаю емоційну втому. В результаті отримую прилив енергії та заряд позитиву на весь день!" – пише під новим кадром Настя.

Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

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