Чоловік з ожирінням «переплюнув» скандальну балерину Анастасію Волочкову в шпагаті

Музикант і позашлюбний син відомого художника Нікаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкін потролив балерину Анастасію Волочкову в соцмережі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку піаніста в instagram.

"Анастасія, я приймаю твій "ШпагатныйЧеллендж"!», – зазначив він під фото, додавши забавні хештеги, наприклад, #ГибкостьКоторойЗавидуетНикто та інші.

На фото Сафронов познущався над знаменитими шпагатами Анастасії Волочкової, дотягнувшись лівою ногою до огорожі. Зазначимо, що зробив він це за прикладом балерини на відпочинку, на тлі моря і пальм.

У соцмережі багато захоплюються сміливістю і навіть розтяжкою Луки, відзначаючи, що самі не зможуть.

«Волчкова тихо курить в сторонці», «Я думаю, що за розмірами цицьок ти теж будеш першим», «Досить непогано! Я навряд чи зроблю ширше», «Про боже який чоловік!!! 🔥», «Молодець», «Молодець! Потрібно володіти величезною мужністю, щоб сміятися над собою. І так зрозуміло, що складно, важко і не подобається свій фізичний стан, але він не втрачає самовладання, витримки і залишається добрим і позитивним. Більшість чоловіків зараз зациклені на своїй зовнішності але й тільки, а чоловіками не є, зате зарозумілості і хворого самолюбства "вище даху"», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що фото зібрав майже тисячу відміток «мені подобається».

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова похвалилася своєю розтяжкою на відпочинку. Вона продемонстіровала свої вміння на яхті і біля басейну. Так, Волочкова показала відразу кілька шпагатів під час відпочинку в Таїланді.

Нагадаємо, що Волочкова поділилася своїм ідеальним шпагатом, заради якого ризикнула впасти з висоти. Вона підтягся на руках на скляній огорожі і розставила ноги в сторони під неймовірним кутом на фоні блакитного неба.

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