Мужчина с ожирением «переплюнул» скандальную балерину Анастасию Волочкову в шпагате

Музыкант и внебрачный сын известного художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин потроллил балерину Анастасию Волочкову в соцсети. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу пианиста в инстаграм.

"Анастасия, я принимаю твой "ШпагатныйЧеллендж"!», – отметил он под фото, добавив забавные хештеги, например, #ГибкостьКоторойЗавидуетНикто и другие.

На фото Сафронов поиздевался над знаменитыми шпагатами Анастасии Волочковой, дотянувшись левой ногой до ограды. Отметим, что сделал он это по примеру балерины на отдыхе, на фоне моря и пальм.

В соцсети многие восхищаются смелостью и даже растяжкой Луки, отмечая, что сами так не смогут.

«Волчкова тихо курит в сторонке», «Я думаю, что по размерам сисек ты тоже будешь первым», «Довольно неплохо! Я едва ли сделаю шире», «О боже, какой мужчина!!! 🔥», «Молодец», «Молодец! Нужно обладать огромным мужеством, чтобы смеяться над собой. И так понятно что сложно, тяжело и не нравится свое физическое состояние, но он не теряет самообладания, выдержки и остается добрым и позитивным. Большинство мужчин сейчас зациклены на своей внешности но и только, а мужчинами не являются, зато самомнения и больного самолюбия "выше крыши"», – пишут в сети.

Отметим, что фото собрало почти тысячу отметок «мне нравится».

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова похвасталась своей растяжкой на отдыхе. Она продемонстировала свои умения на яхте и возле бассейна. Так, Волочкова показала сразу несколько шпагатов во время отдыха в Таиланде.

Напомним, что Волочкова поделилась своим идеальным шпагатом, ради которого рискнула упасть с высоты. Она подтянулась на руках на стеклянной ограде и расставила ноги в стороны под невероятным углом на фоне голубого неба.

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