Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром.

цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в чорному костюмі, що складається з класичного піджака і обтягуючих стильних штанів.

При цьому артистка вирішила не надягати блузку і навіть розстебнула приджак для більшої пікантності кадру, спустивши той з плечей і показавши, що позує без білизни. Зазначимо, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

«Красуня найкраща на світі», «Жінка-мечтааа😻🔥», «Ви красива і сексуальна», «неймовірно🔥😻», «Аааааа, померла❤️», «Дуже подобаються Ваші пісні!», «ваааау😍», «добрий Ранок😻», «Така ніжна, щастя вам 😍💋», «Тіна ти ніжна і сильна ❤ приклад для всіх дівчат🤩 жінок😘💋😍», «гарна❤️», «Погляд 😍», – написали користувачі.

Зазначимо, що кількома днями раніше співачка потрапила в скандал з-за свого виступу. Посеред концерту Тіни Кароль глядачі почали виходити із залу з-за її російськомовних пісень.

На сцені львівської Опери на Старий Новий рік звучали російськомовні пісні у виконанні української співачки Тіни Кароль. Це викликало обурення у глядачів. Один з них, львів'янин Роман Метельський, опублікував негативний відгук у соцмережі Facebook.

«Щодо Тіни Кароль – тут я лох. Ніколи не стежив за її творчістю і коли друзі подарували квитки на Різдвяний концерт – у голові крутилися слова пісні “Татові слова Україні – це“. Я навіть у страшному сні не міг подумати, що на Старий Новий рік у Львові на сцені Опери половина пісень будуть російською мовою. Після третьої такої пісні я не витримав і пішов! До цих пір трясе! Російський світ у Львові!», – зазначив на своїй сторінці у ФБ Роман Метельський.

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