Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, дівчина екс-віце-прем'єра Павла Розенка, налякала шанувальників фотографією в «маски»
Як передає Politeka.net, фото Лебідь опублікувала в мережі, побажавши шанувальникам не хворіти, а також поділилася особистим секретом, як швидко побороти будь-яку хворобу.
«Прям з ранку хочу побажати всім прихворівшим (під вчорашнім постом вас багато): ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ МЕНІ ТАМ! А ТО А-ТА-ТА. І дякую за підтримку. Але я знову на роботу. Бо все життя вважаю так: хвороба треба ігнорити – вона образиться і піде! Піде до того, хто буде її пестити і леліяти, звертати увагу і підгодовувати їм. І там вона затримається надовго – адже її тут так «панькають», – поділилася телеведуча в мережі.
Вона додала, що її рецепт працює, і, може бути, комусь стане в нагоді.
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«А маска – намальована. Бо хворобу я кидаю в БАН. А вас обіймаю, люблю», – наголосила Лебідь в мережі.
На фото видно лише яскраво-зелені очі української зірки і трохи волосся, тому що більшу частину обличчя телеведуча закрила намальованою маскою «снепчату».
У коментарях користувачі мережі порівняли телеведучу з лисицею, а також побажали їй якнайшвидшого одужання.
«Так, дуже мудрий підхід», «Удачі», «Одужуй, лисичка», «Люблю вас за ваш нескінченний позитив, незважаючи на проблеми, ви забиваєте і займаєтеся улюбленою справою. Але все одно бережіть себе хвороби, видужуй швидше», «Красиво», «Ой яка красива. Доброго дня, я вас обожнюю», «СПАСИБІ! Піду-но я кину хвороба в БАН...», «Удачі вам! І нехай ніяка хвороба не заважає вам монтувати новий БОМБЕЗНИЙ сезон», «Зелені очі 😍», «Спасибі за такий пост..про ігнор хвороби. Дуже повчально...скористаюся. А Вам швидкого одужання!», – написали в коментарях фолловери Олени-Христини.
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