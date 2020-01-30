Брежнєва, Каменських, ані Лорак та інші приголомшили видом без макіяжу

Українські та російські знаменитості показали, як виглядає справжня краса без макіяжу

Без макіяжу виглядати пристойно дано не кожному. Тут роль грає багато факторів: генетика, спосіб життя і, звичайно ж, догляд за шкірою і здоров'ям в цілому. Але наші красуні вражають своєю красою, навіть без додаткових коштів. Про це повідомляє Рoliteka.net.

До найкрасивіших дівчат без макіяжу фото можна віднести 37-річну екс-Віа Гру співачку Віру Брежнєву. В її мікроблозі у соцмережі instagram нерідко бувають фото без макіяжу, від яких шанувальники без розуму.

70-річна Алла Пугачова і 72-річна Софія Ротару постійно дивують своїм зовнішнім виглядом на свіжих фото, а шанувальники часто роблять своїх улюблених співачок компліменти з приводу вічної молодості.

Наприклад, співачка Ані Лорак не соромиться демонструвати свою природну красу і частенько публікує в Instagram фото без макіяжу і без фотошопу, за що отримує купу комплиментів в коментарях.

Не всі жінки без макіяжу можуть дозволити собі вийти на вулицю, а вже тим більше, якщо у них публічні професії. Настя Каменських не соромиться це робити регулярно. Вона займається спортом, проводить час з чоловіком і подорожує часто без косметики.

Частенько знімками без макіяжу інтригує шанувальників і співачка Анна Седокова, яка зараз почала нові відносини з Яннісом Тиммою і відкрила свій бізнес.

Відома телеведуча Лера Кудрявцева, яка нещодавно перенесла операцію з видалення імплантатів з грудей, також без макіяжу приємно дивує шанувальників своъм виглядом без макіяжу.

Також у топ найкрасивіших українських красунь входить і Світлана Лобода, яка іноді з'являється без макіяжу в громадських місцях. Останнім часом подібних фото співачка не постить в соцмережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль з Настею Каменських, а також іншими зірками естради позували на камеру в яскравих нарядах і в прекрасному настрої. Артисти зібралися на зйомках нового сезону шоу "Голос країни".

Так на новому кадрі українські селебреті вирішили зробити атмосферний селф, перебуваючи на зйомках проекту. На знімку видно зіркові судді "Голоси" Потап і Настя Каменських, Дмитро Монатік, а також Тіна Кароль і Дан Балан. Фото зробив телеведучий Юрій Горбунов.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців

Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне