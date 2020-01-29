Переможець першого сезону шоу "Голос країни" Іван Ганзера потрапив в ДТП, коли їхав на концерт в Полтаву.

Про це артист розповів ведучій «1+1» Соломії Вітвіцькій, а також написав на своїй сторінці в Фейсбук. За словами Ганзери, він зі своєю дружиною їхав до Полтави на концерт. По дорозі їх підрізала машина, за кермом якої були іноземці арабської зовнішності.

Як розповів артист, вони не говорили українською/російською мовами, а вели себе досить агресивно. Пара викликала на місце події поліцію, але вона не приїхала. За словами Ганзери, за останні 5 років він двічі викликав поліцію, і обидва рази його виклик був проігнорований. Поліцію чекали півтори години, так як в іноземців не було страховки.

«Може спробувати зробити щось незаконне і тоді пощастить?», - пожартував артист.

Зазначимо, що свій концерт у Полтаві через ДТП Ганзера скасував. За його словами, вони з дружиною вирішили самостійно ремонтувати машину.

Нагадаємо, що Іван Ганзера був переможцем першого сезону українського шоу «Голос», обійшовши доньку легендарної Ніни Матвієнко Антоніну. Наставником Ганзери була російська співачка Діана Арбеніна. У хлопця були проблеми із зором внаслідок родової травми, тому він завжди виступав у темних окулярах. Після шоу він випустив два альбоми. Ганзера входить в топ-5 українських артистів, які виступають у зоні бойових дій. За це його навіть нагородили медаллю «За безкорисливе служіння батьківщині».

Цікаво, що сам Ганзера родом з села в Харківській області. Перемогти в шоу йому допомогла його щирість. Як говорили судді проекту, кожну пісню він співав серцем.

До речі, нещодавно в аварію потрапила ще одна українська зірка – Ірина Федишин. В машину артистки влетів пасажирський автобус. На щастя, співачка не постраждала.

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