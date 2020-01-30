Актриса і співачка з українським корінням Людмила Гурченко стане ведучою шоу "Битва престолів"

Як передає Politeka.net, Гурченко "воскресив" скандальний російський режисер Валерій Комісаров - один з творців проекту "Дом-2" і ведучий програми "Моя сім'я" (з якої почалася "ера" реаліті-шоу з виносом брудної "білизни" з дому на публіку).

Днями в Московському палаці молоді публіці представили цифрову версію Гурченко (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Нейронна мережа розроблена на базі штучного інтелекту і дозволить публіці повірити в реальність персонажа. Глядачі змогли побачити голограму в 3D і почути її голос. Щоправда, зображення нечітке, а голос, за словами очевидців, зовсім не схожий.

До речі, чоловік Гурченко Сергій Сенін, дав дозвіл на цей незвичайний експеримент. І навіть був присутній на сцені під час презентації голограми.

Віртуальна Людмила Марківна кокетувала і говорила про самопочуття: «Ну ставте завдання і поїхали. Я, правда, ніколи не вела ніякі передачі. Я хочу танцювати, ах». А на питання, як вона себе почуває, відповіла: «Ви що, підколюєте мене що чи? Скільки в людей цинізму. Здорова як ніколи! Нічого не болить!».

Користувачі мережі бурхливо відреагували на це диво 21-го століття. Багато хто пише, що не варто було турбувати мертвих.

"Вони з глузду з'їхали. Навіщо турбувати мертвих?"

"Знущання над пам'яттю актриси"

"що за пекло?!"

"деграданство повне"

"як жива. Так її не вистачає"

Нагадаємо, Гурченко померла 30 березня 2011 року у віці 76 років. У лютому вона посковзнулася біля свого будинку і зламала стегно. Її терміново доставили до лікарні і провели операцію. Вже після виписки 30 березня її стан погіршився, що було викликано тромбоемболією легеневої артерії. Медики швидкої допомоги не змогли її реанімувати.

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