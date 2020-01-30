Онука Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як відпочиває

Соня Євдокименко в стриманому, але яскравому вбранні покрасувалася перед камерами. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на нових опублікованих фото довгонога білявка-красуня постала перед публікою в соцмережі в плотному светрі приглушеного малинового кольору, класичній сезонній спідниці і чорних чоботях, також на знаменитості були присутні аксесуари. Соня воліє до стриманого макіяжу, простої стильної укладки.

Цього разу дівчина поділилася фото з кафе - вона позувала з чашкою, ймовірно, чаю або кави, сидячи за столиком, перед нею також на столі був ноутбук і дещо з їжі. Картинка, що дуже часто зустрічається в мережі, але така приємна для ока - коли даму фотографують в "живій", як кажуть фотографи, обстановці - дуже сподобалася більшості шанувальників Соні. Ті відзначили, що Євдокименко стильна дівчина і її стриманість, а також прояви почуття смаку - не можуть не радувати.

Нагадаємо і про те, що нещодавно дівчина постала в спортивному облягаючому костюмі з відкритим животом. Щоб не замерзнути, дівчина накинула червоний короткий пуховик, чим зробила яскравий акцент в своєму образі.

«Стретчинг перед боксом цим ранком», – вона підписала знімки, натякаючи про свої плани на суботній ранок.

Зазначимо, що на фото дівчина виглядає максимально природно, адже для фотосесії вона не користувалася макіяжем і навіть не укладала волосся. Можна допустити, що ці знімки вийшли випадковими, по дорозі на тренування.

Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" і від Путіна

А ще Politeka повідомляла, племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі: "ідеальні форми"

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару обтягкла принади у тісну кофтину