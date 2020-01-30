Українська співачка Настя Каменських (NK) показала ефектний кадр в коротенькому і трохи просвітчастому вбранні

Артистка позувала біля океану на гойдалці - кадр вийшов дуже атмосферним. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої виконавиці.

Так на новому фото Анастасія позує в коротенькому вбранні за типом суконьки, вона жваво посміхається і дивиться просто перед собою - не в камеру. Навколо видніється живописний пейзаж екзотичного курорту - лінія берега, прозора вода і так далі.

На фото артистка засвітила свої стрункі ніжки, грайливо підігнувши одну з них до себе. Знімок дуже порадував фанів співачки, крім того - породив нові чутки про вагітність красуні-артистки, а все тому, що фотографія була зроблена "хитро": Каменських так підігнула ногу і лікоть, що на знімку не розбереш - вагітна вона чи ні, маленький живіт в такій позі цілком можна приховати.

Фолловери, в будь-якому випадку, нахвалюють свою улюбленицю:

"Ех, яка ж ти красива"

"...всього Вам найкращого"

"Красуня"

"Таке сонечко"

Нагадаємо, що раніше, по поверненню з відпустки, Каменських похвалитися своєю фігурою на фото, які зробила в Мексиці.

Так, співачка представила кадр, на якому позує в легкому короткому атласному сукню пісочного відтінку. Настя підкреслила свою талію широким шкіряним поясом з металевими вставками. Для більшої пікантності Настя спустила з плечей частина вбрання і показала мереживну білизну.

Раніше повідомлялося і про те, що відомий український продюсер і репер Олексій Потапенко (сценічний псевдонім – Потап) і українська співачка Настя Каменських (NK), які одружилися в кінці травня минулого року, розповіли про бажання стати батьками найближчим часом.

Під час ефіру шоу «Голос країни» репер зізнався, що вони з Настею вже намагаються зачати дитину. Він зізнався, що у Дмитра Монатіка підростають чудові сини, які його надихають завести малюка.

Сама Настя Каменських теж не проти завести маленьку копію свого чоловіка.

«Льоша просто неймовірний, з ним так весело, він дійсно, як дитина», – сказала співачка, додавши, що було б здорово, якщо б таких «дітей» будинку було двоє.

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