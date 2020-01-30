Украинская певица Настя Каменских (NK) показала эффектный кадр в коротеньком и немного просвечивающем наряде

Артистка позировала у океана на милейшей качельке - кадр получился очень атмосферным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной исполнительницы.

Так на новом фото Анастасия позирует в коротеньком наряде по типу платьица, она живо улыбается и смотрит прямо перед собой - не в камеру. Вокруг виднеется живописный пейзаж экзотического курорта - линия берега, прозрачная вода и так далее.

На фото артистка засветила свои стройные ножки, игриво подогнув одну из них к себе. Снимок очень порадовал фанов певицы, кроме того - породил новые слухи о беременности красавицы-артистки, а все потому, что фотография была сделана "хитро": Каменских так подогнула ногу и локоть, что на снимке не разребешь - беременна она или нет, маленький живот в такой позе вполне можно скрыть.

Фолловеры, в любом случае, нахваливают свою любимицу:

"Эх какая же ты красивая"

"...всего Вам наилучшего"

"Красотка"

"Такое солнышко"

Напомним, что ранее, по возвращению с отпуска, Каменских похвастаться своей фигурой на фото, которые сделала в Мексике.

Так, певица представила кадр, на котором позирует в легком коротком атласном платье песочного оттенка. Настя подчеркнула свою талию широким кожаным поясом с металлическими вставками. Для большей пикантности Настя приспустила с плеч часть наряда и показала кружевное белье.

Ранее сообщалось о том, что известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (сценический псевдоним – Потап) и украинская певица Настя Каменских (NK), которые поженились в конце мая прошлого года, рассказали о желании стать родителями в ближайшее время.

Во время эфира шоу «Голос країни» рэпер признался, что они с Настей уже пытаются зачать ребенка. Он признался, что у Димы Монатика подрастают прекрасные сыновья, которые его вдохновляют завести малыша.

Сама Настя Каменских тоже не против завести маленькую копию своего мужа.

«Леша просто невероятный, с ним так весело, он действительно, как ребенок», – сказала певица, добавив, что было бы здорово, если бы таких «детей» дома было двое.

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