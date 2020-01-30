35-річна українська співачка Тіна Кароль полонила неймовірно ніжним образом

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Кароль з'явилася у дещо розтягнутому светрі білого кольору, який спустила на одне плече. Вона з легкою посмішкою "обійняла" себе рукою, притиснувши теплу тканину светра до грудей. Голову Тіна задерла трохи назад, прикривши частину обличчя пасмом світлого волосся. Ніжний макіяж доповнив затишний образ співачки.

Шанувальники засипали Кароль компліментами, відзначаючи, що кадр вийшов дивно домашнім. Фанати називають її і кішечкою, і квіткою, і навіть метеликом.

"яка ныжна Тінка 🌸"

"Обожнюю такі фото 😍 така затишна, домашня чи що 😂💓"

"Ніжність метелика 😍"

"Мяу❤️"

"яка ти тут домашня😍💘"

"який носик🥺😍"

"яке кошеняя😻😻😻"

"На квіточку схожа😍🥰"

"Велика любов! ❤️"

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють можливий роман між Кароль та її колегою по "Голосу країни", 40-річним молдавським співаком Даном Баланом. Зірки підливають масла у вогонь, не спростовуючи відносин, але і не коментуючи.

Деякі припускають, що Кароль і Балан вирішили зайвий раз "пропіаритися" зі своєю любов'ю, інші ж упевнені, почуття дійсно є, або ж тільки-тільки зароджуються.

Український нумерелог-психолог Галина Ганджа зробила прогноз для Тіни на цей рік, як і в професійній сфері, так і особистій. В кар'єрі артисткку очікує успіх у всіх проектах, в яких вона буде задіяна. А от на особистому фронті не так все райдужно.

"Тут ідуть тільки романи. Якісь інтриги. Але нічого серйозного точно не буде", - передбачила Ганджа.

До цього Тіна в інтерв'ю напередодні свого 35-річчя розповіла про розмову з 11-річним сином Вєнєю. Хлопчик поцікавився у мами, чому в мережі пишуть про її роман з Баланом, і проговорився, що ще не готовий до "другого папи". Нагадаємо, чоловік Тіни та батько Вєні Євген Огір помер черех хворобу у 2013 році.

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