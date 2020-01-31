Актриса Єлизавета Василенко спровокувала сплеск яскравих коментарів в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, молода українська актриса виклала в своєму особистому Instagram фотографію, яка викликала бурхливе обговорення серед її шанувальників.

На ній Єлизавета Василенко сидить, притулившись спиною до дверей, а поруч можна побачити рожевого плюшевого єдинорога. Найбільше обговорення викликало здивований вираз обличчя зірки серіалу "Школа" — прихильники в коментарях писали різні версії того, що він може означати.

"Став улюблений емоджи в коментарях, а я буду вас лайкати і коментувати", - пообіцяла Єлизавета Василенко своїм підписникам у публікації.

"Найкрасивіша", "Красуня", "Ліза, я просто захоплююся тобою, ти така життєрадісна, добра, доброзичлива і сонячна", "Релакс для очей", "Коли з твоїм хлопцем цілується інша дівчина", "Ліза, ти прекрасна як зазвичай", "У принципі все емоджи класні, і ти теж", - пишуть передплатники в коментарях під новою фотографією.

Як відомо, актриса Єлизавета Василенко на даний момент в Куала-Лумпурі, а пару днів тому вона відпочивала на Балі.

Раніше ми розповідали про те, що молода Єлизавета Василенко оголилася заради гарячих фото на Балі. Знімки артистка, яка зіграла головну роль в серіалі «Школа», опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

21-річна Василенко виклала кілька фотографій в блискучому сірому купальнику і шортах на тлі океану. Свою посаду вона підписала: «Спасибі, мої дорогі браття, за таку можливість! Безмежно щаслива і вдячна».

Пост актриси набрав вже більше 80 тис. лайків і 250 коментарів. Цікаво, що практично всі коментарі позитивні. Або у молодої актриси зовсім немає хейтеров, або вона видаляє неприємні коментарі з своєї стрічки.

«Божественна, шикарна, краща», «Кайфовая», «Таке сонечко», «Взу, як красиво, і ти, і море», «Перша фотографія дуже красива і передає ту атмосферу», «Боже ти на цих фотографіях така щаслива», - пишуть шанувальники під яскравими світлинами.

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